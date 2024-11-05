В ОКБ пострадавшему при пожаре рязанскому спасателю пересадили кожу
Отмечается, что во время тушения пожаров в Спасском районе, мужчина получил ожоги пламенем головы, нижних конечностей третьей стадии.
В ОКБ пострадавшему при пожаре рязанскому спасателю пересадили кожу. Об этом соощает пресс-служе медучреждения. Отмечается, что во время тушения пожаров в Спасском районе, мужчина получил ожоги пламенем головы, нижних конечностей третьей стадии.
Пациент операцию перенес хорошо, трансплантаты прижились полностью. Косметических и функциональных дефектов нет.