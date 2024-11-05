В мэрии сообщили причину остановки троллейбусов на «Таможне»
Движение троллейбусов маршрутов 1,9,16 приостановили, троллейбусы 10 маршрута продолжили движение через улицу Мервинскую и Крупской.
В мэрии сообщили причину остановки троллейбусов на «Таможне». Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе администрации.
Отмечается, что около поворота на путепровод Приокский произошел обрыв растяжки и тросса.
В оборвавшемся проводе запутался грузовой автомобиль.
Движение троллейбусов маршрутов 1,9,16 было приостановлено, троллейбусы 10 маршрута продолжили движение через улицу Мервинскую и Крупской.
В течение часа движение восстановили.