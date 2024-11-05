В Краснодарском крае женщина ударила ножом в грудь засидевшуюся в гостях девочку

В Краснодарском крае женщина ударила ножом в грудь восьмиклассницу за то, что она засиделась в гостях у ее дочери. Об этом 5 ноября сообщил Kub Mash.

14-летние школьницы сидели в комнате. Вдруг зашла мать одной из них с криками, что нужно расходиться по домам. По данным канала, женщина размахивала ножом перед подругой дочери. В этот момент к девочкам пришла еще компания друзей.

Отмечается, что женщина ударила подругу дочери ножом в грудь. Позже заявила, что не хотела этого делать.

Школьницу госпитализировали. В больнице ей оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

По данным Kub Mash, женщине, ранившей ножом подругу своей дочери, назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу. На нее завели уголовное дело. Женщину подозревают в покушении на убийство несовершеннолетней.