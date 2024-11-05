Семи рязанским УК выдали предостережения из-за плохой уборки территорий домов

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 28 октября по 3 ноября, провела рейды в Рязани. Специастисты проверили придомовые территории многоквартирных домов Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов. Как указано в публикации, особое внимание во время проверок уделяли своевременной уборке территорий домов, контейнерных площадок.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 28 октября по 3 ноября, провела рейды в Рязани. Семи УК выдали предостережения из-за плохой уборки территорий домов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Специастисты проверили придомовые территории многоквартирных домов Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов. Как указано в публикации, особое внимание во время проверок уделяли своевременной уборке территорий домов, контейнерных площадок.

В результате контрольных мероприятий нашли нарушения по семи адресам — это дома, находящиеся в управлении ООО УК «Квадр-М», ООО «ЖЭУ-21», ООО УО «Скопы+", ООО «Единая УК», ТСЖ «Маяковка».

Отмечается, что в настоящее время семи организациям из-за плохой уборки территорий домов и контейнерных площадок выдали предостережения о необходимости устранения замечаний.