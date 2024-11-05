Рязанские врачи впервые провели радиочастотную абляцию для лечения особой аритмии

35-летняя рязанка последние три года жаловалась на одышку, слабость, учащенное сердцебиение, пульс — до 160 ударов в минуту. Чтобы помочь пациентке, врачи кардиодиспансера решили применить радиочастотную абляцию — впервые без участия коллег из федеральных клиник.

Рязанские врачи впервые провели радиочастотную абляцию для лечения особой аритмии. Об этом сообщается в группе регионального минздрава.

35-летняя рязанка последние три года жаловалась на одышку, слабость, учащенное сердцебиение, пульс — до 160 ударов в минуту.

Обследование показало наличие у нее особого вида аритмии.

Чтобы помочь пациентке, врачи кардиодиспансера решили применить радиочастотную абляцию — впервые без участия коллег из федеральных клиник.

Точечным воздействием тока высокой частоты медики уничтожили небольшой очаг в сердце женщины, который был причиной аритмии.

По мнению врачей, это избавит ее от тахикардии на всю жизнь и позволит отказаться от применения лекарств.