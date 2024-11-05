Рязанец Егор Крысин завоевал «бронзу» Первенства мира по джиу-джитсу в «Файтинге»

Рязанец Егор Крысин завоевал «бронзу» Первенства мира по джиу-джитсу в «Файтинге». Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли в Греции с 29 октября по 3 ноября. Первенство мира по джиу-джитсу проходило среди юношей и девушек до 16 лет, юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года. В нем участвовали 1621 спортсмен из 46-ти стран, в их числе, трое воспитанников рязанской СШОР «Юпитер».

По результатам турнирного дня 1 ноября воспитанник СШОР «Юпитер», мастер спорта России Егор Крысин стал бронзовым призером в весе 94+ кг.

Крысин выиграл у грека Элефтериоса Сакелларидиса и вышел на бой за 3-е место с казахом Бакдаулетом Жийнали, в котором также одержал победу — 50:0 и стал бронзовым призером Первенства мира-2024 в Греции.

«Серебро» в этом весе — у болгарина Светлина Занкова, вторая «бронза» — в активе грека Христоса Кукуракиса.