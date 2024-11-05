Рязанцы рассказали, что по утрам ждут свободный транспорт более часа

Отмечается, что ситуация произошла во вторник, 5 ноября.

Рязанцы рассказали, что по утрам ждут свободный транспорт более часа. Соответствующий пост появился в группе «Рязань».

Отмечается, что ситуация произошла во вторник, 5 ноября.

«Сегодня в 7:00 подошла на остановку, автобусы мимо, маршрутки мимо, народу много. В итоге я села в 8:05, ехали как килька в консервной банке. Примите уже меры, добавьте еще автобусов № 17», — написал автор.