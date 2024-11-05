Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга

Для абонентов мобильной связи на территории Белоруссии будет доступно по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее пяти гигабайт интернета.

Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга. Об этом 5 ноября сообщило РИА Новости.

Отмечается, что для абонентов мобильной связи на территории Белоруссии будет доступно по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее пяти гигабайт интернета.

Как указано в публикации, документ подготовят для утверждения президентами, новые условия должны заработать с 1 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что Россия и Беларусь отменят взаимный роуминг. Позже стало известно, когда его отменят.