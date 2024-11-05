Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Контратаки Украины российские военные отразили в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Новоивановка Леонидово и Плехово.

Подразделения группировки российских войск «Север» отразили шесть контратак ВСУ в Курской области. Об этом 5 ноября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Контратаки Украины российские военные отразили в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Новоивановка. Также сорваны атаки ВСУ в направлении Леонидово и Плехово.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты и две бронемашины. Двое украинских военнослужащих сдались в плен.