Правительство рассмотрело проект о мгновенном уведомлении водителей о нарушении ПДД
В правительстве заявили, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов.
Правительство рассмотрело проект о мгновенном уведомлении водителей о нарушении ПДД. Об этом сообщает РИА Новости.
В правительстве заявили, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов.
Ранее законопроект внесли на рассмотрение.