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Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не осуждает смертную казнь
«То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: „убейте его“, но „измите злаго от вас самех“», — отметил он.

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не осуждает смертную казнь. Об этом пишет ТАСС. Глава РПЦ сказал, что «церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону».

«То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: „убейте его“, но „измите злаго от вас самех“», — отметил он.

При этом глава РПЦ добавил, что сам поддерживает мораторий на казнь.