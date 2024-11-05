Осужденная журналистка из Рязани Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве и невыполнении обязательств по договору.

Осужденная журналистка из Рязани Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, осужденная на 5 лет за вымогательство журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве и невыполнении обязательств по договору.

Заявление об этом она подала в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Напомним, Басманный суд Москвы приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову соответственно за вымогательство денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.