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На Украине хотят объявить обязательную мобилизацию для женщин
Напомним, ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин.
На Украине хотят объявить обязательную мобилизацию для женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинскую военнослужащую Елену Закревскую. Напомним, ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной.