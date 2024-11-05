Минобороны Белоруссии: НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с РФ

Отмечается, что Запад осознал свою неспособность обеспечить победу Украины и осуществить государственный переворот в России или Белоруссии.

НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Россией и Белоруссией. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что Запад осознал свою неспособность обеспечить победу Украины и осуществить государственный переворот в России или Белоруссии.