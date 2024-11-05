Мэрия рассказала, на каких улицах в Рязани очистили тротуары от снега

Дирекция благоустройства продолжает работы по расчистке пешеходных переходов, обработке остановок и пешеходных зон. Обработка осуществляется вручную, также во всех районах города работает спецтехника.

Дирекция благоустройства продолжила работы по расчистке пешеходных переходов от снега, обработке остановок и тротуаров. Во всех районах города работает спецтехника. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Переходы расчищали на улицах Циолковского, Новоселов, бульваре Есенина, площади Театральной и других, обработали спуск у больницы № 4, лестницы на Лыбедском бульваре, улицах Тимуровцев, Новоселов.

Остановки посыпали реагентами на улицах Весенней, Военных автомобилистов, Керамзавода, Интернациональной, Октябрьской, Станкозаводской, Мервинской, Крупской, Костычева, Грибоедова, Касимовское шоссе, Кальной, Есенина, Маяковского.

Кроме того, работали в парках и скверах — у памятника Циолковскому, Театральной площади, сквере 60-летия Победы, бульваре Победы, парке Железнодорожников. Обработали реагентом тротуары в Кремлевском сквере, Верхнем городском парке, Лыбедском бульваре, сквере на Новослободской, скверах на площади Ленина, улицах Чкалова, Крупской, Народный бульвар, Мервинской и других.

Бригада мехуборки очистила дорогу на улице Ленинского Комсомола.