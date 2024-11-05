ГК «Зеленый сад» предложил эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках

ГК «Зеленый сад» предложил эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Зеленый сад» предлагает эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках. Это ипотека под 5,3% с первым взносом 20,1% (при условии «семейки»). Строительная компания является партнером Сбера, находится на проектном финансировании банка. И поэтому держит для низкую ипотечную ставку и сохраняет низкий первый взнос.

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