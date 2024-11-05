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ГК «Зеленый сад» предложил эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках

ГК «Зеленый сад» предложил эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Зеленый сад» предлагает эксклюзивные условия на покупку жилья в новостройках. Это ипотека под 5,3% с первым взносом 20,1% (при условии «семейки»). Строительная компания является партнером Сбера, находится на проектном финансировании банка. И поэтому держит для низкую ипотечную ставку и сохраняет низкий первый взнос.

Спешите забронировать квартиры в ЖК «Еврокласс-4» и Skyline-2! Дешевле может уже не быть! Все подробности в отделе продаж «Зелёного сада» по телефону 8 (4912) 77-77-77.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148 от 11.08.2015 г. Застройщики: ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ, проектная декларация № 62-000341 от 09.10.2024, дата публикации проекта 24.06.2022; ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ-2, проектная декларация № 62-000305 от 09.10.2024, дата публикации проекта 30.04.2021. Подробности на сайте наш.дом.рф и по телефону 8 (4912) 77-77-77. Предложение ограничено.