Жители пожаловались на очередь к кассам на вокзале «Рязань-1»
По словам автора публикации, электропоезд до Москвы должен отправиться через 15 минут. Однако очередь к кассам образовалась большая. Она растянулась до дверей пригородного зала.
Жители пожаловались на очередь к кассам на вокзале «Рязань-1». Пост об этом появился в понедельник, 4 ноября, в соцсетях.
По словам автора публикации, электропоезд до Москвы должен отправиться через 15 минут. Однако очередь к кассам образовалась большая. Она растянулась до дверей пригородного зала.