Жители пожаловались на очередь к кассам на вокзале «Рязань-1»

По словам автора публикации, электропоезд до Москвы должен отправиться через 15 минут. Однако очередь к кассам образовалась большая. Она растянулась до дверей пригородного зала.

Жители пожаловались на очередь к кассам на вокзале «Рязань-1». Пост об этом появился в понедельник, 4 ноября, в соцсетях.

По словам автора публикации, электропоезд до Москвы должен отправиться через 15 минут. Однако очередь к кассам образовалась большая. Она растянулась до дверей пригородного зала.