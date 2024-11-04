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В Рязанской области горел дом
Сообщение о пожаре поступило 3 ноября в 14:09. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

В Рязанской области в воскресенье, 3 ноября, произошло четыре пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Первый пожар произошел в селе Черная Слобода в Шацком районе. Горел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 3 ноября, в 14:09. В тушении участвовали семь человек и две единицы техники.

Отмечается, что возгорание полностью ликвидировали менее чем за 50 минут на площади около 15 квадратных метров. Специалисты ГУ МЧС не допустили перехода огня на весь дом.

Причиной пожара, по предварительной версии ведомства, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Второй пожар случился в поселке Прибрежный Шиловского района. Загорелась хозпостройка. В тушении участвовали 10 человек и три единицы техники.

Помимо этого, в Рязанской области дважды горел мусор.

Пострадавших в пожарах нет.