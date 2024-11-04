В Рязани здание бывшей сауны выставили на продажу за 20 миллионов

В последнее время в помещении площадью 539 квадратных метров находился хостел. Вместе со зданием продают земельный участок 3,5 сотки.

В Рязани здание бывшей сауны выставили на продажу за 20 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Здание находится на улице Горького. В последнее время в помещении площадью 539 квадратных метров располагался хостел. Вместе со зданием продают земельный участок 3,5 сотки.

Как указано в посте, в помещении есть два входа, ресепшен, восемь санузлов, на первом этаже — не менее шести комнат.

«Возможное использование: хостел, кафе, ресторан, супермаркет, офис, медицинский центр, образовательный центр, торговое помещение», — говорится в объявлении.