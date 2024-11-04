В Рязани спецтехника очистила дороги после снегопада

Кроме того, снег с проезжей части убрали на участке дороги в сторону Солотчи.

В Рязани спецтехника очистила дороги после снегопада. Кадры в понедельник, 4 ноября, прислали читатели в редакцию РЗН. инфо.

Кроме того, снег с проезжей части убрали на участке дороги в сторону Солотчи.

Напомним, до конца суток 4 ноября ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, усиление ветра порывами 12-17 м/с.