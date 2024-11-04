В Рязани приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

Операторы сервисов Whoosh и «МТС Юрент» сообщили, что аренда велосипедов и электросамокатов временно приостановлена из-за погодных условий.

В Рязани приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. В этом убедился корреспондент РЗН. инфо в понедельник, 4 ноября.

Сервисы Whoosh и «МТС Юрент» сообщили, что аренда велосипедов и электросамокатов временно приостановлена из-за погодных условий.

«Самокаты ушли на каникулы», — отметили в сервисе «МТС Юрент».

Сроки возобновления работы аренды не назвали.

Напомним, в Рязани ночью в понедельник, 4 ноября, выпало 20 миллиметров снега.