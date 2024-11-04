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В Рязани мужчина обокрал спящую пенсионерку
В полицию обратилась 65-летняя рязанка и рассказала, что у нее украли ноутбук. Женщина отметила, что накануне вечером отдыхала с соседями. Она не стала ждать, пока гости разойдутся, и легла спать. Позже женщина обнаружила, что ноутбук пропал.

В Рязани мужчина обокрал пенсионерку, пока она спала. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В полицию обратилась 65-летняя рязанка и рассказала, что у нее украли ноутбук. Женщина отметила, что накануне вечером отдыхала с соседями. Она не стала ждать, пока гости разойдутся, и легла спать. Позже женщина обнаружила, что ноутбук пропал.

Прибывшие на место полицейские опросили возможных очевидцев и выяснили, что к краже может быть причастен один из знакомых пенсионерки, вместе с которым она распивала спиртные напитки дома.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление и угон автомобиля 35-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что хотел продать ноутбук и потратить деньги на личные нужды.

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Московскому району города Рязани возбуждено в отношении злоумышленника уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.