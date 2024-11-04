В России могут отказаться от чеканки мелких монет

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут перестать чеканить мелкие монеты из-за падения спроса.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут перестать чеканить мелкие монеты. Об этом он в понедельник, 4 ноября, сообщил РИА Новости.

По словам Аксакова, мелкие монеты в России особо не пользуются спросом у населения, поэтому стоит подумать, насколько целесообразно их производить.

Глава комитета Госдумы по финрынку также отметил, что рубль — национальная валюта, и соответственно, один рубль тоже должен быть в обороте.

«При этом очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна», — заключил Аксаков.

Со ссылкой на данные ЦБ агентство уточнило, что в России по состоянию на 1 октября в обороте находится 72,8 миллиарда монет. Отмечается, что их количество выросло на 1,2 процента по сравнению с 2023 годом.

В среднем, по информации РИА Новости, на каждого человека в России приходится около 500 штук металлических денег.