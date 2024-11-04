Скончался актер из фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин

Актер и каскадер Артур Березин скончался в больнице в Кейптауне. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на знакомого артиста Стаса Балакина.

Актер умер еще 29 октября 2024 года, но известно об этом стало только 4 ноября. Отмечается, что Березин скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни в одной из больниц города Кейптаун.

«Южную Африку Артур считал своим вторым домом и там будет похоронен», — отметил Балакин.

Березин начал свой творческий путь с цирковой самодеятельности, а в 1977 году перешел на работу в «Союзгосцирк». Позже он снимался в фильмах в качестве актера и исполнителя трюков.

Артиста знали по фильмам «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток» и другим. Его трюки можно было увидеть в сериале «Анна Каренина» и других.

Уточняется, что в период с 1991 по 2015 год Березин жил в Кейптауне. В последние годы возглавлял каскадерскую школу в Крыму.