Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ
Военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Украины ударом из самоходки «Мста-С».
Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.По данным агентства, военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Украины ударом из самоходки «Мста-С». Кроме того, ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ из бетонных укрытий ударом авиабомбы.