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Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ
Военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Украины ударом из самоходки «Мста-С».

Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным агентства, военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Украины ударом из самоходки «Мста-С». Кроме того, ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ из бетонных укрытий ударом авиабомбы.