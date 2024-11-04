Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Украины ударом из самоходки «Мста-С».

Российские военные уничтожили пункт воздушной разведки ВСУ. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным агентства, военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Украины ударом из самоходки «Мста-С». Кроме того, ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ из бетонных укрытий ударом авиабомбы.