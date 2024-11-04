Путин заявил о «зачистке» Курской области от ВСУ

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил о «зачистке» Курской области от ВСУ. Его слова в понедельник, 4 ноября, передало ТАСС.

Как сообщило агентство, глава государства уверен в полном освобождении Курской области от ВСУ. По мнению Путина, после «зачистки» на этой территории будет очень востребована работа волонтеров.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал глава государства активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области.

Слушатель центра 16-летний Илья рассказал Путину, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

«Да-да, да мы зачистим эту территорию», — повторил Путин.