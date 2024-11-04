Половина рязанцев поддержали запрет на продажу сигарет рожденным после 2009 года

Жители в возрасте от 35 до 45 лет выступили запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (58%).

53 процента жителей Рязанской области поддержали предложение Минздрава России на пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции рожденным после 2009 года. Исследование провел SuperJob.

Отмечается, что женщины чаще мужчин высказались за предложение Минздрава. Жители в возрасте от 35 до 45 лет поддержали запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (58%).

6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

20% выступили против законопроекта. «Любой запрет порождает черный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они.

Уточняется, что чаще против «жесткой меры» высказываются курильщики (26%).

Как отметил SuperJob, 29% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года.