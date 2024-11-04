Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
Втр, 05
Срд, 06
ЦБ USD 97.55 0.11 03/11
ЦБ EUR 106.14 0.3 03/11
Нал. USD 96.50 / 97.55 04/11 19:35
Нал. EUR 104.65 / 105.51 04/11 19:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
13 656
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
16 012
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
19 308
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
18 806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Половина рязанцев поддержали запрет на продажу сигарет рожденным после 2009 года
Жители в возрасте от 35 до 45 лет выступили запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (58%).

53 процента жителей Рязанской области поддержали предложение Минздрава России на пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции рожденным после 2009 года. Исследование провел SuperJob.

Отмечается, что женщины чаще мужчин высказались за предложение Минздрава. Жители в возрасте от 35 до 45 лет поддержали запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (58%).

6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

20% выступили против законопроекта. «Любой запрет порождает черный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они.

Уточняется, что чаще против «жесткой меры» высказываются курильщики (26%).

Как отметил SuperJob, 29% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года.