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Лавров: НАТО планирует вести «оборонительные бои» вдали от своей территории
Страны — участницы НАТО вознамерились вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории — на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Страны — участницы НАТО вознамерились вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории — на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», передало RT.

По его словам, странам Запада оказалось недостаточно той войны, которую они развязали против России в Европе. Он также отметил, что в июле на саммите в Вашингтоне лидеры стран НАТО затвердили претензии на главенствующую роль альянса не только в Евроатлантике, но и в АТР.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот „оборонительный“ альянс вознамерился вести эти вот „оборонительные“ бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — приводятся слова Лаврова.

Он отметил, что всем «здравомыслящим наблюдателям» становится ясно, что это — «путь в никуда».