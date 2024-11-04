Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей уйдут в отставку
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что решил уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Глава Тамбовской области Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
Губернаторы двух российских регионов уйдут в отставку. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило РИА Новости.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что решил уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
Глава Тамбовской области Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне.
Фото: РИА Новости. На снимке — губернатор Тамбовской области Максим Егоров