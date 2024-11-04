Группировка российских войск «Восток» улучшила положение в зоне СВО

Также российские военные поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное ДНР.

Подразделения группировки российских войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Также российские военные поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное ДНР.

Кроме того, отразили три контратаки Украины.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции.