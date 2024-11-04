36-летняя рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Подразделением дознания ОМВД в отношении 36-летней рязанки возбуждено уголовное дело.

36-летняя рязанка незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Полицейские установили, что в Спасском районе 36-летняя рязанка в 2020 году зарегистрировала своего малолетнего сына в одном из сел, входящих в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне поражения вследствие Чернобыльской катастрофы.

Семье назначили социальную выплату. Но, как выяснили полицейские, фактически они проживали в Рязани. Так, денежные выплаты из Пенсионного фонда России за проживание в «чернобыльской зоне» были получены незаконно.

Подразделением дознания ОМВД в отношении 36-летней рязанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).