В Санкт-Петербурге на концерт рэпера Mayot прибыли силовики с обысками
Как указано в публикации, у пришедших на концерт зрителей правоохранители проверяют сумки — ищут наркотики.
В субботу, 30 ноября, в Санкт-Петербурге на концерт рэпера Mayot (настоящее имя — Артем Никитин) прибыли силовики с обысками. Об этом
Выступление должно было пройти в клубе Base на Кондратьевском проспекте, 44.
Как указано в публикации, у пришедших на концерт зрителей правоохранители проверяют сумки — ищут наркотики.
Отмечается, что подробности происходящего выясняются.