В Санкт-Петербурге на концерт рэпера Mayot прибыли силовики с обысками

Как указано в публикации, у пришедших на концерт зрителей правоохранители проверяют сумки — ищут наркотики.

В субботу, 30 ноября, в Санкт-Петербурге на концерт рэпера Mayot (настоящее имя — Артем Никитин) прибыли силовики с обысками. Об этом сообщило издание 78.ru.

Выступление должно было пройти в клубе Base на Кондратьевском проспекте, 44.

Как указано в публикации, у пришедших на концерт зрителей правоохранители проверяют сумки — ищут наркотики.

Отмечается, что подробности происходящего выясняются.