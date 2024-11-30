В Рязанском районе подросток за рулем легковушки попал в серьезное ДТП

Авария произошла примерно в 10:00 в селе Букрино. По предварительным данным, 16-летний житель Старожиловского района за рулем «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

В субботу, 30 ноября, в Рязанском районе подросток за рулем легковушки попал в серьезное ДТП. Об этом сообщило издание «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу региональной ГАИ.

Авария произошла примерно в 10:00 в селе Букрино. По предварительным данным издания, 16-летний житель Старожиловского района за рулем «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

Как указано в посте, несовершеннолетнего с травмами различной степени тяжести доставили в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой.

Фото «МК в Рязани» предоставили в пресс-службе региональной ГАИ