В Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса»

Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд на полосу встречного движения могут лишить водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Также за нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.