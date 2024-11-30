В Рязани полицейские уничтожили 25 килограммов наркотиков

Полицейские отправили в огонь один килограмм синтетических наркотиков и более 24 килограммов наркотических средств растительного происхождения.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области уничтожили 25 килограммов наркотиков. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Наркотики были вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым к настоящему времени приняты судебные решения. Фигуранты дел получили наказание.

«Согласно действующему законодательству, процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии. С соблюдением мер безопасности партию доставили на предприятие города Рязани и уничтожили в плавильной печи при высокой температуре», — говорится в сообщении.

Полицейские отправили в огонь один килограмм синтетических наркотиков и более 24 килограммов наркотических средств растительного происхождения.