В России ввели обязательную маркировку для косметики и бакалеи

Также соответствующая мера коснется бытовой химии, смазочных материалов и моторных жидкостей

В России правительство ввело обязательную маркировку отдельных видов косметики и бытовой химии, бакалейной продукции, смазочных материалов и моторных жидкостей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, обязательная регистрация в госсистеме «Честный знак» для участников рынка начинается с 1 марта 2025 года.

«Документ определяет следующие сроки введения маркировки: в период с 1 мая по 1 июля 2025 года маркировка поэтапно становится обязательной для отдельных видов бакалейных товаров; с 1 мая по 1 октября 2025 года также поэтапно маркировка будет введена для отдельных видов косметической продукции и бытовой химии», — говорится в сообщении.

С 1 сентября 2025 года вводят обязательную маркировку отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.