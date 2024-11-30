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В России в 2025 году материнский капитал составит 676 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3 процента, он составит 676 тысяч 398 рублей на первого ребенка.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3 процента, он составит 676 тысяч 398 рублей на первого ребенка. Об этом сообщило ТАСС в субботу, 30 ноября.

Как указано в публикации, в 2026 году маткапитал вырастет еще на 4,5 процента — до 706 836 рублей. В 2027 году он увеличится на 4 процента — до 735 109 рублей. Отмечается, что такая сумма предусмотрена, если в семье один ребенок, который родился начиная с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.

В случае, если второй, третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и семья до этого не получала маткапитал, выплата в 2025 году будет 893 835 рублей, в 2026-м — 934 058 рублей, в 2027-м — 971 420 рублей.

Если семья получила маткапитал за первого ребенка, доплата за второго составит в 2025 году 217 тысяч рублей.

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2025 года.