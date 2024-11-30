В России хотят увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что на данный момент есть статья КоАП 6.4, грозящая «смешными штрафами в 500-1000 рублей за антисанитарию». По его словам, привлекают по ней редко.
В России хотят увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Об этом в субботу, 30 ноября,
Он рассказал, что иногда собственники квартир устраивают дома «свалку». Колунов предложил увеличить штрафы и расширить перечень условий, подпадающих под антисанитарию.
«Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих», — сказал он.
В случае, если после штрафов хозяева квартир не убрали мусор, парламентарий предложил изымать жилье.
Колунов напомнил, что на данный момент есть статья КоАП 6.4. По ней предусмотрены «смешные штрафы в 500-1000 рублей за антисанитарию». По словам автора инициативы, привлекают по ней редко.