В России хотят увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что на данный момент есть статья КоАП 6.4, грозящая «смешными штрафами в 500-1000 рублей за антисанитарию». По его словам, привлекают по ней редко.

В России хотят увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он рассказал, что иногда собственники квартир устраивают дома «свалку». Колунов предложил увеличить штрафы и расширить перечень условий, подпадающих под антисанитарию.

«Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих», — сказал он.

В случае, если после штрафов хозяева квартир не убрали мусор, парламентарий предложил изымать жилье.

Колунов напомнил, что на данный момент есть статья КоАП 6.4. По ней предусмотрены «смешные штрафы в 500-1000 рублей за антисанитарию». По словам автора инициативы, привлекают по ней редко.