Суд обязал снести здание общепита около больницы в Рязани

Речь идет о заведении общепита, расположенном на территории в границах объекта культурного наследия «Больница для душевнобольных Рязанского губернского земства при селе Голенчино».

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным строительство здания общепита в Рязани. Об этом сообщили в группе региональной инспекции по охране объектов культурного наследия во «ВКонтакте».

Речь идет о здании общепита, расположенном на территории в границах объекта культурного наследия «Больница для душевнобольных Рязанского губернского земства при селе Голенчино».

Суд признал постройку незаконной и удовлетворил требования инспекции о ее демонтаже.