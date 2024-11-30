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Рязанская область получит 232,8 миллиона на поддержку многодетных семей
Дополнительное финансирование Рязанская область получит из-за увеличения числа семей, имеющих право на выплату. В общей сложности в 2024 году на эти цели регион получит 232 миллиона 850 тысяч рублей.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что Рязанская область в 2024 году получит 232,8 миллиона рублей на поддержку многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам Андрея Макарова, Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении региону дополнительной субсидии для ежемесячных выплат, которые назначаются в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Как указано в публикации, средства выплачиваются до достижения ребенком возраста трех лет. Сумма субсидии составляет один миллион 451,7 тысяч рублей. Дополнительное финансирование Рязанская область получит из-за увеличения числа семей, имеющих право на выплату. В общей сложности в 2024 году на эти цели регион получит 232 миллиона 850 тысяч рублей.

«По поручению президента Владимира Путина механизм социальной поддержки семей с детьми постоянно совершенствуется. Помощь этой категории граждан — один из приоритетов бюджета 2025 года и последующих трех лет.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей получат порядка 10 млн семей. Материнский капитал — 5,296 млн семей. Семейную ипотеку — 779 тысяч многодетных семей. Выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — 662 тысячи семей. Больничный для молодых родителей — 208 тысяч семей», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор региона Павел Малков отметил, что поддержка многодетных семей — важная составляющая демографической политики региона.

«В Рязанской области системно расширяются меры помощи таким семьям. Это социальные выплаты, в том числе связанные с рождением ребенка, его пребыванием в детском саду, подготовкой к школе, региональный материнский капитал, компенсация части расходов на коммунальные услуги, получение бесплатного земельного участка.

Рязанские многодетные семьи имеют право на первоочередное посещение кабинетов врачей, получение документов в органах власти и госучреждениях региона. Работа по совершенствованию системы поддержки многодетных семей не прекращается, будем ее продолжать», — подчеркнул Павел Малков.