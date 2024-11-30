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Рязанка пожаловалась Артемову на шумный караоке-бар и вытяжку корейского кафе
29 ноября прошел личный прием мэра Рязани Виталия Артемова. На нем прозвучали вопросы и проблемы, которые волнуют рязанцев.

29 ноября прошел личный прием мэра Рязани Виталия Артемова. На нем прозвучали вопросы и проблемы, которые волнуют рязанцев. Одна из присутствующих пожаловалась на шумный караоке-бар и вытяжку корейского кафе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Жительница дома № 102 по улице Горького обратилась с жалобой на нарушение общественного порядка караоке-баром, расположенном в доме. По ее словам, громкая музыка ночью мешает жильцам спать.

Кроме того, как рассказала рязанка, доставляет проблемы и недавно открывшееся кафе корейской кухни. Из-за неправильно установленной вытяжки в заведении у жителей дома происходит отключение газового оборудования.

Глава администрации поручил управлению административно-технической инспекции отработать проблему заявительницы и проинформировать о решении.