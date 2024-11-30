Появилось видео «развода» рязанских курьеров в «наряд»

В ролике курьеры стоят по стойке смирно. Один из сотрудников называет улицу, куда нужно отвезти заказ. Курьеры по очереди делают шаг вперед.

Появилось видео с построением рязанских курьеров онлайн-магазина «Самокат». Кадры опубликовали в Telegram-канале «Беспощадный ритейл» в субботу, 30 ноября.

В ролике курьеры стоят по стойке смирно. Один из сотрудников называет улицу, куда нужно отвезти заказ. Курьеры по очереди делают шаг вперед.

«В Рязани, видимо, свой подход к дисциплине среди курьеров. Ну теперь точно каждый заказ приедет вовремя», — говорится в посте.

Видео: Telegram-канал «Беспощадный ритейл»