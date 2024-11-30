Подполковник ВС США: Запад провоцирует Россию применить по Европе «Орешник»

По словам Дэвиса, президента России Владимира Путина чуть ли не берут «на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы».

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис в ролике для своего YouTube-канала заявил, что страны Запада пытаются вынудить Россию применить ракетный комплекс средней дальности «Орешник» для ударов не только по Украине, но и по Европе. Его слова передало издание RT в субботу, 30 ноября.

По словам Дэвиса, президента России Владимира Путина чуть ли не берут «на слабо».

«Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря [президента Владимира. — прим.ред.] Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы…» — отметил он.