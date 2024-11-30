Опубликован прогноз погоды на 1 декабря в Рязанской области
В регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер прогнозируют юго-западный, до 11 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), а также гололедица. Ветер прогнозируют юго-западный, до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -4, 1 °C, днем — -2, 3 °C.