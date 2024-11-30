На трассе М-5 в Рязани произошло ДТП
Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе около остановки «Рязанские сады».
На трассе М-5 в Рязани ночью в пятницу, 29 ноября, произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».
Авария произошла на пешеходном переходе около остановки «Рязанские сады» примерно в 21:15. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и пикап. Данных о пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Официальная информация уточняется.
Фото: Юлия Некрасова