На трассе М-5 в Рязани произошло ДТП

Два автомобиля столкнулись на пешеходном переходе около остановки «Рязанские сады».

На трассе М-5 в Рязани ночью в пятницу, 29 ноября, произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

Авария произошла на пешеходном переходе около остановки «Рязанские сады» примерно в 21:15. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и пикап. Данных о пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Официальная информация уточняется.

Фото: Юлия Некрасова