Главного Деда Мороза России оштрафовали за превышение скорости

Главного Деда Мороза России, актера Андрея Балина перед Новым годом оштрафовали за превышение скорости на 24,5 тысячи рублей.

Главного Деда Мороза России, актера Андрея Балина перед Новым годом оштрафовали за превышение скорости на 24,5 тысячи рублей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, 47-летний актер чаще всего попадался на превышении скорости до 40 и 60 километров в час. Всего за этот год на трех внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Балин уже погасил.

SHOT напомнил, что личность Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живет в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». Несколько лет назад он открыл небольшой бизнес — сувенирную лавку в собственной резиденции, но позднее ее пришлось закрыть.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости