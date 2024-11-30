ГАИ предупредила рязанцев о гололеде на дорогах
Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Соответствующую информацию
В субботу, 30 ноября, местами будет гололедица. Ветер ожидается западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области днем составит -3, +2 градуса.
Из-за изменений погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».