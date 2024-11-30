Активисты забили тревогу из-за застройки поймы Оки под Рязанью

«Экологический рязанский альянс» опубликовал ответы от регионального минприроды и главархитектуры на запрос депутата облдумы Григория Парсентьева.

«Экологический рязанский альянс» забил тревогу из-за застройки поймы Оки в границах Дядьковского сельского поселения. Пост появился в Telegram-канале активистов.

ЭРА опубликовал ответы от регионального минприроды и главархитектуры на запрос депутата облдумы Григория Парсентьева.

Согласно документации, на территории между Окой и Муромским шоссе будет вестись общественно-деловая и рекреационная застройка. Уточняется, что жилые дома и многоэтажки строиться не будут.

Активисты обеспокоены, что со временем назначение застройки может поменяться, а территорию вновь затопит. Уточняется, что информация о планах возведения инженерных сооружений для защиты строений от воды отсутствует.

«Что будет с другими территориями в случае больших паводков? Куда вода пойдет? Кто-то об этом подумал?» — задались вопросом авторы поста.

Кроме того, в публикации указано, что при коммерческом строительстве гидротехническую экспертизу обеспечат предприниматели.

ЭРА надеется, что вопрос застройки поднимут в облдуме и региональном правительстве.

Ранее РЗН. Инфо писал о застройке пойменных лугов между Окой и Муромским шоссе. Территория два года затапливалась. Журналист выяснил, что там планируют разместить многофункциональный оздоровительный комплекс.

Рабочие, которые свозили грунт для насыпи, подтвердили, что строить планируют «бани или аквапарки». В санаторный комплекс войдет также трехзвездочная гостиница. Подробнее об этом можно прочитать в публикации.

Позже зампред правительства Артем Никитин рассказал о строительстве аквапарка и туркомплекса под Рязанью.

Документы взяты с Telegram-канала «Экологического рязанского альянса»