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Вильфанд: с 5 ноября Россия на 85 процентов покроется снегом
По словам Вильфанда, снегом покроется Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 5 ноября 85% территории России покроется снегом. Об этом он сообщил ТАСС в воскресенье, 3 ноября.

По словам Вильфанда, снегом покроется Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа.

Метеоролог отметил, что это временный снежный покров. По его словам, процентное соотношение будет варьироваться.