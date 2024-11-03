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В Рязанской области мужчина незаконно проник на дачу и украл сувенирное ружье
Следователем полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

В селе Соболево Старожиловского района участковый раскрыл кражу со взломом из дачного участка. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своей группе во «ВКонтакте».

48-летняя рязанка приехала на дачу к отцу и заметила, что замок на двери сломан. Пропали шесть алюминиевых фляг, 25 метров медного провода, сувенирное изделие в форме ружья и другое имущество.

Участковый осмотрел территорию и выяснил, что к дому недавно приезжала приметная машина. Полицейский знал, что авто принадлежит 38-летнему жителю соседнего села, ранее судимому за угрозу убийством, кражи и грабеж.

Сотрудники установили местонахождение злоумышленника и задержали. Он признал вину. Часть похищенного изъяли.

По предварительной информации ведомства, мужчина специально выбрал постройку, где люди не живут постоянно. Приехал к участку, сломал замок и проник внутрь. Он забрал ценности и уехал в Рязань, где продал металлические предметы. Остальные вещи спрятал.

Следователем полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.